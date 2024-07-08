Курбан Омаров заявил, что ему пришлось полгода вымаливать прощение у любовницы

Курбан Омаров был мужем Ксении Бородиной. Он не раз подвергался критике, так как его обвиняли в изменах телеведущей. Впервые слухи о его бурной личной жизни появились, когда Ксения Бородина была беременна. На тот момент они еще не были в браке. Но телеведущая решила, что на ее любимого наговаривают. Курбан Омаров и Ксения Бородина прожили вместе шесть лет. Примечательно, что теперь сам Курбан рассказал, что изменял Бородиной с нынешней женой Валерией.

На этот раз Курбан Омаров пояснил, что просто разлюбил Ксению Бородина. Он отметил, что чувствует перед ней вину.

«Моя нынешняя жена — Валерия — ушла от меня тогда, когда узнала из СМИ, что я еще был женат. Она из хорошей верующей правильной семьи, где такое неприемлемо. Мне потребовалось полгода на то, чтобы ее вернуть назад уже после развода и доказать ей и ее семье свои серьезные намерения», — пояснил Курбан Омаров.

По его мнению, в прессе все преподнесли с другого ракурса. К слову, Ксения Бородина не считает Валерию хорошим человеком. Она недавно рассказала, что бывший муж редко видится с дочкой Теоной. Телеведущая отметила, что не препятствует тому, чтобы наследница познакомилась с новой женой отца, но девочка не изъявляет такого желания. Ксения Бородина уверена, что ничего хорошего Валерия дать ее дочке не может.