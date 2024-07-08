Сын Юрия Шатунова Дэннис окончил школу в Германии

Юрий Шатунов два года назад умер. У него остались дети: сын Дэннис и дочка Эстелла. Они живут в Германии со своей мамой Светланой. Именно там в свое время Юрий Шатунов и познакомился с возлюбленной, а свадьбу они сыграли в Мюнхене.
Накануне сын Юрия Шатунова окончил школу. Кадрами с выпускником поделилась вдова звезды.
На фото Дэннис позирует в черном костюме, галстуке и белых кроссовках. Он отрастил волосы.
«Сегодня я — самая счастливая мама! Я невероятно горжусь тобой, ты это сделал! Пусть ты будешь со мной, а я всегда буду рада тебя поддержать! Я уверена, что когда-нибудь появлюсь в твоем самолете в качестве гостя», — написала на немецком языке Светлана.
Дэннис Шатунов. Фото: соцсети Светланы Шатуновой
Поклонники отметили, что парень унаследовал некоторые черты лица своего отца. Сын Шатунова живет с мамй и сестрой в Германии, но иногда они приезжают в Россию. Так, в прошлом году они оказались в Москве, посетив открытие памятника Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище. Напомним, что дочери Юрия Шатунова Эстелле всего 10 лет. Она пока продолжает учебу в школе.
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Дэннис Шатунов. Фото: соцсети Светланы Шатуновой
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