Сын Юрия Шатунова Дэннис окончил школу в Германии

Юрий Шатунов два года назад умер. У него остались дети: сын Дэннис и дочка Эстелла. Они живут в Германии со своей мамой Светланой. Именно там в свое время Юрий Шатунов и познакомился с возлюбленной, а свадьбу они сыграли в Мюнхене.

Накануне сын Юрия Шатунова окончил школу. Кадрами с выпускником поделилась вдова звезды.

На фото Дэннис позирует в черном костюме, галстуке и белых кроссовках. Он отрастил волосы.