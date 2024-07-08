Клиника Тимура Хайдарова, закрытая на 90 дней за нарушения, открылась раньше срока

Хирург Тимур Хайдаров прославился благодаря своей работе. Он проводил пластические операции многим селебрити. В 2023 году ему доверился Филипп Киркоров. А потом у клиники хирурга начались проблемы, суды с недовольными именитыми клиентами.

Не так давно один из бывших пациентов клиники умер. Медицинское учреждение после проверки закрыли на 90 дней за нарушения. Но стало известно, что клинику позволили открыть досрочно. Она начала работать с 4 июля.

Юрист Михаил Алексеев пояснил, что время дается на то, чтобы исправить все нарушения. Он считает, что Тимур Хайдаров успел исправить все нарушения и предоставить необходимые документы в суд.

«В нашей практике такое было: закрывали за отсутствие обеззараживателя, начальство быстро его покупало, приносило в суд документы, квитанции о покупке — и приостановление работы снимали», — пояснил эксперт, пишет Телеграм-канал «Светские хроники».

Напомним, что не так давно у Тимура Хайдарова родился еще один ребенок. Теперь хирург растит двух дочек. Из-за стресса его жена несколько раз лежала на сохранении во время беременности.