SHAMAN попал в базу звезд, покинувших Россию

Ярослав Дронов, которого многие знают под псевдонимом SHAMAN, стал особенно популярным в последние два года. Недавно певец попал в санкционный список ЕС. После этого исчез его аккаунт в Spotify.

А теперь в Сети появился некий список под названием «Покинувшие РФ 2022 - 2024». В него вносят тех, кто уехал из страны за последние два года. В нем обнаружилась и фамилия Ярослава Дронов. Отмечалось, что он улетел в Беларусь 10 октября 2022 года.

Ситуацию прокомментировал представитель певца Антон Коробков-Землянский. Он заверил, что SHAMAN в этот список, конечно же, попал по ошибке. По его словам, с 6-го по 14-е октября артист давал концерты в Сибири. А вот 15 октября SHAMAN, дейсвительно, ездил в Минск, а потом посетил город Гродно. Но то были гастроли исполнителя в Беларуси, после чего артист вернулся в Россию. Эту информацию подтверждают и афиши, которые публиковал Ярослав Дронов в тот период.

По материалам телеграм-канала Baza