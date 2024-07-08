Григорий Лепс высказался о своих отношениях с 18-летней Авророй Киба: «У нас все достаточно серьезно»

Григорий Лепс уже несколько лет состоит в разводе. Он не скрывал, что еще хочет любви и даже готов снова стать папой. А в начале лета артист предстал с юной особой на Премии Муз-ТВ. Он назвал сопровождавшую его девушку своей невестой. Оказалось, что возлюбленную Григория Лепса зовут Аврора Киба. Лишь недавно ей исполнилось 18 лет. Девушка окончила школу и поступила в престижный колледж в Лондоне. Она носит помолвочное кольцо с большим камнем.

Григорий Лепс принял участие в «Шоу Воли». Разумеется, его спросили про новый роман. Он заявил, что его невеста пока находится в раздумьях.

«Замечательная девушка. Мы дружим. Больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие пока. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере, у меня. Она пока думает. Слишком велика разница в возрасте», — сказал артист.

Илья Соболев решил уточнить, сама Аврора знает о том, что встречается с Лепсом.

«Подозревает. Я ей честно признался: «Давай встречаться?" Она говорит: «Ну что, я не против, но надо присмотреться друг к другу, понять, что ты из себя представляешь. Кто ты вообще такой?» — поделился певец.

Он также рассказал, что мечтает выйти на пенсию и тратить заработанные гонорары. Григорий Лепс заверил, что пока ему надо заработать на эту мечту, так как в год он тратит около 100 миллионов рублей.

«И это я расходы не считал. Просто на жизнь», — отметил артист.