Блогерша Валя Карнавал задолжала налоговой 241 тысячу рублей

Валя Карнавал стала должницей. Фото: Global Look Press

Счета Вали Карнавал в банках могут заблокировать.

Валя Карнавал уже давно выступает на сцене. Популярность блогерши только растет. Недавно она даже стала членом жюри в шоу «Звезды». Певица зарабатывает большие деньги. Валя Карнавал часто хвастается дорогими покупками и новыми машинами. Но на этот раз стало известно, что у нее образовался долг перед налоговой. Ей был выставлен счет на 241 тысячу рублей. Если в скором времени Валя Карнавал не заплатит эту сумму, то ей могут заблокировать счета в банках и запретить выезжать за границу. 

Пиар-менеджер Карнавал заверил, что они следят за налогами, и все было оплачено вовремя. Но журналисты узнали, что за последние два месяца артистка перевела в ФНС более двух миллионов рублей. Еще весной она была должна 2,3 миллиона рублей.

Напомним, недавно долг образовался у бывшего возлюбленного Вали Карнавал Саши Стоуна. Он тоже стал опровергать новости, что не оплатил налоги. 

По материалам телеграм-канала SHOT

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