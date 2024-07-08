Блогерша Валя Карнавал задолжала налоговой 241 тысячу рублей

Валя Карнавал уже давно выступает на сцене. Популярность блогерши только растет. Недавно она даже стала членом жюри в шоу «Звезды». Певица зарабатывает большие деньги. Валя Карнавал часто хвастается дорогими покупками и новыми машинами. Но на этот раз стало известно, что у нее образовался долг перед налоговой. Ей был выставлен счет на 241 тысячу рублей. Если в скором времени Валя Карнавал не заплатит эту сумму, то ей могут заблокировать счета в банках и запретить выезжать за границу.

Пиар-менеджер Карнавал заверил, что они следят за налогами, и все было оплачено вовремя. Но журналисты узнали, что за последние два месяца артистка перевела в ФНС более двух миллионов рублей. Еще весной она была должна 2,3 миллиона рублей.

Напомним, недавно долг образовался у бывшего возлюбленного Вали Карнавал Саши Стоуна. Он тоже стал опровергать новости, что не оплатил налоги.

По материалам телеграм-канала SHOT