Курбан Омаров изменял Ксении Бородиной в браке: «Я признаю свою ошибку»

Ксения Бородина в 2020 году объявила о разводе с Курбаном Омаровым. Сначала бывшие супруги умалчивали о причине разлада в отношениях. Но недавно бизнесмен снова женился. Курбан Омаров теперь счастлив в браке с блондинкой по имени Валерия. Как оказалось, именно с ней Курбан Омаров изменял Ксении. Накануне он подтвердил это и рассказал, почему ушел от телеведущей. По его словам, он просто разлюбил ее. Но Омаров подчеркнул, что испытывает вину за то, что изменял.

«Мужчина уходит только тогда, когда разлюбил, как это было у меня. Еще какое-то время он борется с собой, потому что долгие отношения, дети, «семья». Хочется быть правильным и поступить по-честному по отношению ко всем. Не всегда так выходит, не всегда так возможно», — отметил он. «Моя нынешняя жена, Валерия, ушла от меня тогда, когда узнала из СМИ, что я еще был женат. Она из хорошей верующей правильной семьи, где такое неприемлемо», — пояснил Курбан Омаров.

Он рассказал, что шесть месяцев у него ушло на то, чтобы снова завоевать доверии Валерии. Курбан Омаров пояснил, что ему было очень тяжело, так как жить с нелюбимым человеком даже ради детей ему было трудно. В итоге все привело к разводу. Но бывший муж Ксении Бородиной испытывает чувство вины перед ней.

«Я признаю свою ошибку и до сих пор чувствую свою вину и перед Ксенией, что полюбил другую, хотя не скрывал ничего. Я оказался в ситуации, когда одновременно виноват перед двумя женщинами. Но сердцу не прикажешь», — заключил он.

Напомним, что ранее Курбан Омаров рассказал, что заставал Ксению Бородину за переписками с другими мужчинами. Также он заверил, что у телеведущей были отношения с его лучшим другом. Он считает, что Ксения Бородина не была ему верна. А сама звезда после развода ничего не рассказывает о своей личной жизни. Она также не позволяет дочке Теоне знакомиться с новой женой Курбана Омарова.