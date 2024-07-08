Родные Заворотнюк: «Теперь ее душа начинает свой небесный путь»

Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с раком головного мозга. Все это время родные предпочитали не делиться подробностями состояния актрисы. В конце мая 2024 года Анастасия Заворотнюк умерла. Потом родственники признались, что ей было тяжело в последние два года. Ходили слухи, что она уже не вставала с постели, не двигалась и мучилась от головных болей. Рядом с Анастасией Заворотнюк постоянно находился Петр Чернышев, который окутал ее заботой и любовью.

Накануне на Троекуровском кладбище собралась семья Анастасии Заворотнюк. Прошло 40 дней с момента ее смерти, поэтому была проведена панихида. У могилы актрисы стояли ее мама, муж, дети и друзья.

«Теперь ее душа начинает свой небесный путь. Отец Андрей во время панихиды напомнил о том, что самое главное, что нельзя отнять или прекратить, это любовь. Настя дарила очень много любви — своей семье, близким, коллегам, зрителям. Всех обнимала своим невероятным теплом. Это всегда было взаимно, ее любили и ценили все, кто соприкасался с ней в повседневной жизни или в работе. Этой любовью мы все с ней крепко связаны, и это уже навсегда. Вечная память тебе, наша любимая Настя», — написали родные «Моей прекрасной няни» в соцсети.

Старшая дочка актрисы Анна вернулась в соцсети. Она рассказала, что после случившегося у нее не было желания что-либо делать. Наследница Анастасии Заворотнюк отметила, что проводила время с семьей, вспоминала маму и счастливые моменты. Она уверена, что теперь актрисе лучше, так как последние годы были для нее мучением.