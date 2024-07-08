Дочь Заворотнюк призналась, что проводила время с семьей: «Вспоминали мамочку»

Анастасия Заворотнюк в 2019 году попала в больницу. У нее обнаружили злокачественную опухоль в головном мозге. Во время лечения на протяжении целых пяти лет родные оберегали ее от лишнего внимания. В мае артистка умерла в больнице на руках у мужа Петра Чернышева.

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище. Накануне вся ее семья собралась у могилы. Была проведена панихида на 40-й день после смерти звезды.

Старшая дочка Анастасии Заворотнюк Анна через сорок дней после ее смерти вернулась в соцсети. Она записала видеосообщение, где рассказала, что ее маме было сложно все пять лет, но в последние два года было особенно тяжело. Дочка артистки призналась, что уверена, что теперь ее маме легче и лучше.

«Все эти 40 дней я проводила очень много времени с семьей, мы очень много вспоминали мамочку, какие-то наши радостные общие моменты», — подчеркнула Анна. «В общем, хочу в свою привычную жизнь, как-то дальше вести блог, потому что это то, что мне приносит радость, счастье. Естественно, все предыдущие дни у меня не было сил и желания что-либо делать. Но пора возвращаться в жизнь, и сделаю я это так», — пояснила она.

Отметим, что у дочки Заворотнюк есть муж. Она его скрывала несколько лет, но потом появилась с возлюбленным на похоронах мамы. Анна живет в Дубае. Она в последнее время приезжала в Москву только ради семьи.