Борющийся с раком Отар Кушанашвили рассказал, что ему регулярно звонит Алла Пугачева

Отар Кушанашвили уже несколько недель находится в больнице. Он перенес операцию после того, как у него обнаружили острую непроходимость кишечника. Журналист не скрывает, что ему было плохо. Он находился в реанимации. Телеведущий теперь готовится к новым операциям. У него обнаружили раковую опухоль.

Отар Кушанашвили не скрывает, что ему приходится терпеть боль во время лечения. По словам звезды, он сильно запустил болезнь. Отар Кушанашвили заверил, что готов бороться до последнего. Он рассказал, что его поддерживают многие артисты.

По словам Отара Кушанашвили, ему каждый день поступают звонки от Николая Баскова, Владимира Сычева, Валерия Меладзе и других селебрити. Периодически звонит Отару Кушанашвили Алла Пугачева.

«Алла Пугачева, которая интересуется оттуда, как у меня дела», — поделился журналист в Телеграм-канале.

Примечательно, что с Аллой Пугачевой у него были раньше напряженные отношения. Певица с ним судилась за распространение ложной информации. Однако им удалось помириться. Теперь Отар Кушанашвили даже защищает артистку, которая уехала жить за границу.

«Когда вы еще не написали на фронтоне Останкино гадость про нее, она в новогоднюю ночь пела: «Эй вы там, наверху, перестаньте скакать, как Отарики». <...> И спасала целую нацию! Не трогайте, ****, святое имя!» — заявил журналист.

По словам Отара Кушанашвили, ему еще неделю предстоит провести в больнице. Он стал записывать видео в палате. Телеведущий надеется, что все будет хорошо. Он хочет уйти в тень, когда его выпишут. По его словам, на публике его увидят, когда он сможет победить свой недуг.