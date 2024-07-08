Сестра Жанны Фриске показала фото певицы в день ее рождения: «Ты навсегда останешься молодой»

Жанна Фриске умерла 9 лет назад. Она боролась с агрессивной формой рака. Певица лечилась как за границей, так и в России. Однако врачи не смогли излечить ее от онкологического заболевания. Смерть артистки до сих пор тяжело переживают ее родные. Недавно папа звезды получил посмертную награду Жанны Фриске на Премии Муз-ТВ. А сестра певицы Наталья спела с группой «Блестящие». Многие отмечают, что она очень похожа на знаменитую родственницу.

8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 50 лет. Ее сестра почтила память певицы. Наталья выложила редкие фото звезды из своего архива. Она показала, как Жанна Фриске в шортах гуляла с любимой собакой. Также на фото можно увидеть, как артистка выглядела, когда была беременна. Она родила сына Платона в 2013 году.