Дочь Заворотнюк через 40 дней после ее смерти прервала молчание: «Маме там легче и лучше»

Анастасия Заворотнюк умерла 40 дней назад. Вся страна следила за тем, как она боролась с агрессивной формой рака. Актриса не появлялась на публике. Позже Татьяна Навка рассказала, что звезду «Моей прекрасной няни» прятали под паранджой, когда перевозили в больницу. Для семьи артистки ее болезнь и смерть стали тяжелым испытанием. Накануне все родные Анастасии Заворотнюк собрались на кладбище и устроили панихиду. Муж Заворотнюк Петр Чернышев привел даже пятилетнюю дочку Милу.

Позже старшая наследница актрисы Анна Заворотнюк решила прервать молчание, которое хранила все сорок дней. Анна появилась в соцсети. По словам модели, теперь она готова вернуться на связь.

«Все эти 40 дней я проводила очень много времени с семьей, мы очень много вспоминали мамочку, какие-то наши радостные общие моменты. Я для себя поняла очень правильную вещь, которая мне позволит как-то двигаться дальше: маме там легче и лучше. Она очень сильно болела, все эти пять лет были безумно тяжелыми. Ей там действительно лучше. Мы, ее дети, должны быть ее продолжением, радовать ее, быть счастливыми, здоровыми и просто жить дальше», — поделилась Анна.

Она также отметила, что хочет вести блог, так как это приносит ей радость. По ее словам, ранее у нее не было сил и желания вообще что-то делать.

Напомним, что Анастасию Заворотнюк никто кроме родных не видел, когда она лечилась. Петр Чернышев окутал ее вниманием и заботой. Теперь он заботится об их дочке.