Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото мамы с изменившимся из-за болезни лицом: «Ты — моя связь с небом»

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в конце мая. Она пять лет боролась с агрессивной формой рака. Каждую неделю после похорон на ее могилу приходил Петр Чернышев. Он тяжело переживает утрату близкого человека. Иногда фигурист с собой берет пятилетнюю дочку Милу. Накануне исполнилось 40 дней с момента ухода актрисы Анастасии Заворотнюк. На кладбище собрались ее родные. Была проведена панихида. На скорбном мероприятии были мама актрисы, муж и дети.

У Анастасии есть сын Майкл и дочка Анна от прошлых отношений. Раньше они жили в США, но вернулись в Россию, когда узнали о болезни мамы. На этот раз старшая наследница звезды выложила фото с поминок. Она показала снимок своей мамы, на котором Заворотнюк запечатлена в платке с изменившимся лицом.