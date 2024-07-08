Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото мамы с изменившимся из-за болезни лицом: «Ты — моя связь с небом»

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в конце мая. Она пять лет боролась с агрессивной формой рака. Каждую неделю после похорон на ее могилу приходил Петр Чернышев. Он тяжело переживает утрату близкого человека. Иногда фигурист с собой берет пятилетнюю дочку Милу. Накануне исполнилось 40 дней с момента ухода актрисы Анастасии Заворотнюк. На кладбище собрались ее родные. Была проведена панихида. На скорбном мероприятии были мама актрисы, муж и дети.
У Анастасии есть сын Майкл и дочка Анна от прошлых отношений. Раньше они жили в США, но вернулись в Россию, когда узнали о болезни мамы. На этот раз старшая наследница звезды выложила фото с поминок. Она показала снимок своей мамы, на котором Заворотнюк запечатлена в платке с изменившимся лицом.
Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети Анны Заворотнюк
В кадре видно, что произошла деформация лица. Один глаз выглядел больше, чем другой. При этом актриса в кадре улыбалась.
«Я узнала об этом, наверное, самая первая. Помню тот день, когда они меня пригласили - рассказали, советовались. Настя себя не очень чувствовала хорошо. Лицо немного, скажем так, перекосило...» — признавалась Татьяна Навка в передаче «Сегодня вечером».
«40 дней тебя нет, часть своего сердца навеки отдана тебе, теперь ты — моя связь с небом. Вечная память», — написала Анна.
Поклонники отметили, что свою красоту артистка не потеряла даже из-за болезни.
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