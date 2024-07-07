Ольга Прокофьева приехала на кладбище к Анастасии Заворотнюк на 40-й день после ее смерти

Ольга Прокофьева вместе с Сергеем Жигуновым, Борисом Смолкиным и Анастасией Заворотнюк снималась в ситкоме «Моя прекрасная няня». И хотя по сценарию они не ладили между собой, Жанна Аркадьевна как и няня Вика мечтала выйти замуж за продюсера Максима Шаталина, вне съемок актрисы прекрасно поладили между собой, хотя близкой дружбы у них не было. 7 июля близкие Анастасии Заворотнюк собрались на Троекуровском кладбище на 40-й день после ее смерти.

Все пришли почтить память актрисы. Приехала и Ольга Прокофьева. Она поддержала 81-летнюю маму актрисы Валентину Борисовну, та словно состарилась на 10 лет из-за горя и скорби, похоронив после сына еще и дочь. Теперь у нее остались только внуки. Своих детей мама Анастасия Заворотнюк пережила. Ольга Прокофьева обняла и поцеловала Валентину Борисовну, оказав ей поддержку и выразив свои искренние соболезнования.