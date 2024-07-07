Ольга Прокофьева приехала на кладбище к Анастасии Заворотнюк на 40-й день после ее смерти

Ольга Прокофьева и Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из ситкома «Моя прекрасная няня»

Ольга Прокофьева никогда не считала себя близкой подругой Анастасии Заворотнюк. При этом их связывали приятельские отношения на съемках ситкома «Моя прекрасная няня».

Ольга Прокофьева вместе с Сергеем Жигуновым, Борисом Смолкиным и Анастасией Заворотнюк снималась в ситкоме «Моя прекрасная няня». И хотя по сценарию они не ладили между собой, Жанна Аркадьевна как и няня Вика мечтала выйти замуж за продюсера Максима Шаталина, вне съемок актрисы прекрасно поладили между собой, хотя близкой дружбы у них не было. 7 июля близкие Анастасии Заворотнюк собрались на Троекуровском кладбище на 40-й день после ее смерти. 

Все пришли почтить память актрисы. Приехала и Ольга Прокофьева. Она поддержала 81-летнюю маму актрисы Валентину Борисовну, та словно состарилась на 10 лет из-за горя и скорби, похоронив после сына еще и дочь. Теперь у нее остались только внуки. Своих детей мама Анастасия Заворотнюк пережила. Ольга Прокофьева обняла и поцеловала Валентину Борисовну, оказав ей поддержку и выразив свои искренние соболезнования.

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Анастасия Заворотнюк боролась с тяжелой болезнью. Фото: Global Look Press

Ольга Прокофьева старалась держаться в стороне от камер. Почтить память Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище пришли ее близкие, родственники и друзья, в том числе муж фигурист Петр Чернышев, сын Майкл и мама Валентина Борисовна.

По материалам «СтарХит»

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