«Надя отгребает по полной, потому что доверилась «мужчине»: Боня позволила себе пожалеть Сысоеву из-за романа с Сашей Стоуном

После бурного романа с Валей Карнавал, который вместо свадьбы завершился расставанием, спортсмен Саша Стоун переключил свое внимание на звезду Comedy Woman Надежду Сысоеву. Девушка старше своего возлюбленного на четырнадцать лет. Однако это не стало помехой для обоюдной симпатии.

Правда, отношения пары складывались непросто. В шоу «Выжить в Дубае» Надя Сысоева демонстрировала чувства к Саше Стоуну. Однако влюбленные столкнулись с критикой со стороны поклонников. Хейтеры писали, что считают Сысоеву завистницей, другие подмечали, что и Надя, и Саша одинаковые по характеру и натуре, чтобы то ни значило, пишет kp.ru.

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Позже стало известно, сто влюбленные якобы расстались. В Сети тут же подметили, что Стоун «бросил Надю, как только их рейтинги полетели вниз». Рискнула пожалеть Надежду Сысоеву еще одна участница шоу «Выжить в Дубае» Виктория Боня. Она заявила, что Стоун бросил девушку сразу после первой серии. А теперь Надю все хейтят и ненавидят, как считает звезда «Дома-2».