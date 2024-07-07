Бледанс отказалась от повторного ЭКО, побоявшись судьбы Заворотнюк и Фриске

55-летняя Эвелина Бледанс хотела снова испытать радость материнства. При этом телеведущая понимала, что ее заветная мечта может исполниться только в том случае, если она прибегнет к процедуре ЭКО. Звездная брюнетка была готова рискнуть, так сильно ей хотелось родить дочку.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .

Мысль стать матерью во второй раз пришла Эвелине Бледанс, когда ей было всего 46 лет. У телеведущей были большие шансы. Тогда Эвелина согласилась на первую процедуру ЭКО, однако она не увенчалась успехом. Бледанс забеременела, но не смогла выносить малыша. Это было в 2018 году. Позже у телеведущей могла быть еще одна попытка, но она испугалась того, какие последствия могут появиться.

Эвелину Бледанс взволновала судьба Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, которые тяжело заболели после того, как стали матерями. Обе прибегали к искусственному оплодотворению. И у обеих был рак мозга. Именно это предостерегло Эвелину Бледанс.