Петр Чернышев каждую неделю приходит на кладбище к жене Анастасии Заворотнюк

В ночь на 30 мая скончалась Анастасия Заворотнюк. Со дня ее смерти прошло уже 40 дней. Утрата стала невосполнимой не только для 81-летней мамы актриса Валентины Борисовны, но и для ее старших детей: дочки Анны и сына Майкла, а также для мужа Петра Чернышева и 6-летней Милы, которая со временем будет помнить маму только по отрывочным воспоминаниям о ней, фотографиям, семейным архивам и рассказам близких.
Родственники Анастасии Заворотнюк почтили память о ней на сороковой день, придя на Троекуровское кладбище. Как пишет
Пока фигурист занят лишь воспитанием дочери, которую ему доверила ушедшая из жизни жена. Петр не раз говорил, что его не интересует популярность, по этой причине он не стал заводить страничку в микроблоге, свою скорбь он разделяет только с близкими, скрывая свои чувства от посторонних.
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Анастасия Заворотнюк долго боролась с тяжелой болезнью. Фото: Global Look Press
Почти 5 лет Анастасия Заворотнюк боролась с раком мозга, у нее была глиобластома, один из самых агрессивных видов рака. Благодаря лечению актрисе удалось отвоевать у жизни несколько лет, которые она провела с маленькой дочкой и мужем Петром Чернышевым. Позже стало известно, что последний год Анастасия Заворотнюк чувствовала себя хуже, она почти не вставала, лежала в больнице, где ее навещали друзья, в том числе и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.