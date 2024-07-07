Петр Чернышев каждую неделю приходит на кладбище к жене Анастасии Заворотнюк

В ночь на 30 мая скончалась Анастасия Заворотнюк. Со дня ее смерти прошло уже 40 дней. Утрата стала невосполнимой не только для 81-летней мамы актриса Валентины Борисовны, но и для ее старших детей: дочки Анны и сына Майкла, а также для мужа Петра Чернышева и 6-летней Милы, которая со временем будет помнить маму только по отрывочным воспоминаниям о ней, фотографиям, семейным архивам и рассказам близких.

Родственники Анастасии Заворотнюк почтили память о ней на сороковой день, придя на Троекуровское кладбище. Как пишет «СтарХит» , муж актрисы Петр Чернышев бывает здесь каждую неделю. На кладбище к жене он ходит по выходным вместе с дочкой Милой, чтобы ты могла рассказать маме все, что ее волнует. Ведь ушедшие остаются с живыми до тех пор, пока те о них помнят, скорбят и чтят их память.

Пока фигурист занят лишь воспитанием дочери, которую ему доверила ушедшая из жизни жена. Петр не раз говорил, что его не интересует популярность, по этой причине он не стал заводить страничку в микроблоге, свою скорбь он разделяет только с близкими, скрывая свои чувства от посторонних.