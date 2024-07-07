Белокурые волосы, светлая улыбка! Ростом — маме под подбородок: как сейчас выглядит 10-летняя дочка Аллы Пугачевой — Елизавета

Шоумена Максима Галкина* уличили в фотошопе. Многим показалась уж слишком странной поза Аллы Пугачевой, словно у нее подвывихнуто плечо. Рядом с певицей ее дети — двойняшки Гарри и Лиза. Поклонники обратили внимание, что Елизавета ростом уже достает маме под подбородок. Еще чуть-чуть и она станет выше Аллы Пугачевой. Дочка Примадонны может похвастаться длинными белокурыми волосами и милой светлой улыбкой.
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Алла Пугачева с Максимом Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой в ресторане на банкете. Фото: соцсети
Лиза Галкина похожа на Кристину Орбакайте. Фото: соцсети
«А что с плечом у Аллы? Какое-то странное положение», - пишет ollies.uio.
«Перебор с фотошопом, как будто вывих плеча», - считает polinka.
«Лиза такая куколка. Очень похожа на Кристинку», - добавил sergiy.kom.
«Приятная девочка, миленькая», - похвалила lila.yes.
«Всегда так красиво улыбается, видно, что характер добрый», - заметила tati.kim.
«Чудесные детки у Аллы», - уточнила natella.
«Морщины не скрыть, зачем столько грамма у Аллы??» - спрашивает timm.polan.
«Растут дети, скоро маму обгонят, станут выше», - отметила galy.skvor.
«Лапушка! Волосы в тон с мамиными, а Гарри темненький, как Максимка», - добавил nick.losev.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.