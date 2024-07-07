Белокурые волосы, светлая улыбка! Ростом — маме под подбородок: как сейчас выглядит 10-летняя дочка Аллы Пугачевой — Елизавета

Шоумена Максима Галкина* уличили в фотошопе. Многим показалась уж слишком странной поза Аллы Пугачевой, словно у нее подвывихнуто плечо. Рядом с певицей ее дети — двойняшки Гарри и Лиза. Поклонники обратили внимание, что Елизавета ростом уже достает маме под подбородок. Еще чуть-чуть и она станет выше Аллы Пугачевой. Дочка Примадонны может похвастаться длинными белокурыми волосами и милой светлой улыбкой.

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