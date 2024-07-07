Зепюр Брутян засняла Павла Прилучного с сыном Микаэлем на руках в загородном особняке

Агата Муцениеце и Павел Прилучный не перестают разбираться между собой: говорят, что актриса недовольна тем, что бывший муж платит ей смешные алименты, в то время, как зарабатывает огромные гонорары. Агата хочет увеличить ту сумму, которую она получает на сына Тимофея и дочку Мию. Сам же Павел готов забрать детей к себе. И в таком случае уже Агата Муцениеце будет платит ему алименты.
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На фоне всей этой истории актриса увезла детей на море, устроив им каникулы без отца. А Зепюр Брутян, которая приходится Павлу Прилучному второй женой, в stories микроблога показала, каким заботливым и любящим может быть ее супруг. Актриса засняла, как Павел нянчится с сынишкой Микаэлем, нежно целуя в носит пухленького малыша.
Павел Прилучный с сыном Микаэлем. Фото: соцсети
В одном из интервью Агата Муцениеце призналась, что Павел Прилучный не ставил ее в известность, когда знакомил их детей со своими девушками. Так, актриса случайно узнала, что Прилучный ездил на море не только с сыном Тимофеем и дочкой Мией, но и с Мирославой Карпович. Когда Павел женился на Зепюр Брутян, он заявил, что со звездой «Папиных дочек» его в то время связывала только дружба.