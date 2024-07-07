Анна Нетребко привезла сына Тьяго в Милан, перестав скрывать свой развод с Юсифом Эйвазовым

Анна Нетребко привезла сына Тьяго в Милан после истории с разводом с тенором Юсифом Эйвазовым. Разрыв артистки с азербайджанским оперным певцом стал неожиданным для многих поклонников Анны Нетребко, которые считали эту пару одной из самых крепких и гармоничных. Певица то и дело хвасталась своими кулинарными шедеврами, сама готовила обеды и ужины для любимого мужа, даря ему свою заботу. Тот отвечал ей взаимностью. Однако, похоже, с Юсифом Эйвазовым артистка расстается на позитивной ноте. В поездке в Милан Анна Нетребко выглядит счастливой.

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