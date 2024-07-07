Анна Нетребко привезла сына Тьяго в Милан, перестав скрывать свой развод с Юсифом Эйвазовым

Анна Нетребко привезла сына Тьяго в Милан после истории с разводом с тенором Юсифом Эйвазовым. Разрыв артистки с азербайджанским оперным певцом стал неожиданным для многих поклонников Анны Нетребко, которые считали эту пару одной из самых крепких и гармоничных. Певица то и дело хвасталась своими кулинарными шедеврами, сама готовила обеды и ужины для любимого мужа, даря ему свою заботу. Тот отвечал ей взаимностью. Однако, похоже, с Юсифом Эйвазовым артистка расстается на позитивной ноте. В поездке в Милан Анна Нетребко выглядит счастливой.
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Анна Нетребко в шортиках гуляет по Милану. Фото: соцсети
Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: соцсети
В Милане певица продемонстрировала свою постройневшую фигуру. Похоже, что развод пошел Анне Нетребко только на пользу. Она щеголяла в «рваных» мини-шортах, примерив босоножки на платформе. Изюминкой образа стал топ и клетчатая рубашка. Выглядит певица молодо и свежо.
Кстати, в беседе с сайтом Teleprogramma.pro Прохор Шаляпин выразил уверенность, что Анна Нетребко еще встретит свое счастье. Он подметил, что лично знает мужа артистки Юсифа Эйвазова. Шаляпин уверен, что рядом с ним певица была как за каменной стеной.
«Жизнь одна, поэтому нужно жить ее. Может, еще и Аня кого-то найдет, она в расцвете сил, красивая», - говорит певец.