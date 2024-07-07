Галина Юдашкина с мужем Петром Максаковым показали на одном фото всех своих детей

Галина Юдашкина — многодетная мама. От мужа Петра Максакова она родила троих детей: сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу. Жена ныне покойного модельера Валентина Юдашкина Марина делилась с журналистами, что она нашла смысл жизни в своих внуках. Несмотря на то, что большую часть времени дочка кутюрье с семьей проводит за границей, они часто навещают Марину Юдашкину в России. Также жена модельера сама летает в гости к дочке.

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