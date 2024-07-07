Галина Юдашкина с мужем Петром Максаковым показали на одном фото всех своих детей

Галина Юдашкина — многодетная мама. От мужа Петра Максакова она родила троих детей: сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу. Жена ныне покойного модельера Валентина Юдашкина Марина делилась с журналистами, что она нашла смысл жизни в своих внуках. Несмотря на то, что большую часть времени дочка кутюрье с семьей проводит за границей, они часто навещают Марину Юдашкину в России. Также жена модельера сама летает в гости к дочке.
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Галина Юдашкина с мужем Петром Максаковым, сыновьями Анатолием и Аркадием, дочкой Агатой Ариеллой и мамой Мариной Юдашкиной. Фото: соцсети героя публикации
Июльские каникулы Марина Юдашкина проводит рядом с семьей дочери. В своем микроблоге дочка модельера поделилась редким фото, запечатлев на снимке всю семью. Галина позировала в стильном оливковом сарафане, рядом с ней муж Петр в белой футболке и бежевых брюках в полоску, Марина Юдашкина отдала предпочтение цветочному сарафану, она держала на руках внучку Агату в белом платьице, старшие сыновья Галины и Петра — Анатолий и Аркадий прильнули к маме. Так, дочка модельера Валентина Юдашкина показала сразу всех своих детей, которые чем-то похожи на своего именитого дедушку.
«Собираем лучшие моменты», - отметила Галина Юдашкина.
Кстати, именно она занимается продвижением семейного модного бизнеса. Марина Юдашкина увлекается садоводством, у себя на даче она ставит теплицы и выращивает огурцы, помидоры, зелень и другие овощи, а также фрукты.