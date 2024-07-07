Младшая дочь Яна Абрамова отреагировала тремя черными «сердцами», оценив слова Алсу о желании быть счастливой

Певица Алсу, похоже, сообщила детям о том, что она разводится с их отцом бизнесменом Яном Абрамовым. К тому же, подробности этой истории они могли узнать и самостоятельно. Разрыв певицы с возлюбленным бурно обсуждался в СМИ и в соцсетях. Одной из причин, как считают обыватели, могла стать банальная неверность. Сам Ян Абрамов никак не комментирует слухи, а Алсу лишь изредка делает кое-какие намеки.

Примечательно, что именно экс-возлюбленную рэпера Тимати модель Анастасию Решетову, которая как две капли воды похожа на Алсу, тут же признали разлучницей. Будто бы она является тайной любовницей мужа певицы. Хотя сама девушка не раз заявляла, что не стала бы играть роль «второй скрипки» в отношениях.