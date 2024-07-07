Беременная Арзамасова появилась на публике с мамой: «Все еще ножку пытаюсь ставить модельно»

29-летняя Лиза Арзамасова ждет второго ребенка от 50-летнего Ильи Авербуха. У пары уже есть общий сын Лев. Также у хореографа есть взрослый сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой. Юноша прекрасно ладит с молодой мачехой, которая старше его всего на 9 лет. С Елизаветой 20-летний Мартин может открыто и без стеснения делиться своими секретами, ведь она понимает его с полуслова.

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Несмотря на поздний срок беременности актриса ведет активный образ жизни. И часто появляется с мамой Юлией на публике. Тещу Ильи Авербуха то и дело принимают за старшую сестру Лизы, так молодо она выглядит рядом со взрослой беременной дочерью.