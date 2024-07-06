Пригожин заявил, что Пугачева не дала ему создать профсоюз: «Потому что она не в доле»

Иосиф Пригожин откровенно поговорил с адвокатом Александром Добровинским. Он пришел в его шоу «Завтрак со звездой». Муж певицы Валерии высказался об Алле Пугачевой, которая была в России большой звездой. Но два года назад она уехала и стала нелестно высказываться о родине. Пригожин считает, что она поступила не правильно. Он напомнил, что в свое время Алла Пугачева имела большое влияние и даже пошла однажды против него.

«Это то, что мы пытались создать в свое время – профсоюз. В Государственной Думе во втором чтении мы уже прошли, все документы подготовили. И Алла Борисовна зарубила. А вы не знали?» — сказал Иосиф Пригожин.

Он отметил, что потратил деньги, чтобы создать профсоюз, который бы контролировал ряд нюансов. Продюсер пояснил, что часто состоятся «левые» концерты, недобросовестные организаторы наживаются за счет артистов. По его мнению, важно урегулировать это, а также сделать так, чтобы никто не мог заламывать цены за авторские права или запрещать кому-то исполнять его композиции из принципа.

«Гриша Лепс был с нашей стороны, а в какой-то момент он поддержал Аллу Пугачеву. Мы удивились в этот момент. Мы позвали его в этот профсоюз в числе главных, а он тут же оказался на другой стороне. Это меня шокировало. И когда Сережа Шнуров критику в мой адрес отправлял, Гриша Лепс опять его поддержал. Хотя они с Лерой кумовья. Меня поражает поведение представителей нашей отрасли», — продолжил Иосиф Пригожин.

Пригожин подчеркнул, что не хотел быть лидером. Он заверил, что профсоюз нужен был, чтобы навести правовой порядок. Продюсер пояснил, что за профсоюз нужно было бы платить.

«А потому что она не в доле. Она хочет быть везде в доле. У меня был с ней разговор. А в доле от чего?» – сказал он.