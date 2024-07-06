Кравченко заявила, что переспала с бывшим парнем Варнавы: «Это не Хрусталев»

Екатерина Варнава недавно запустила свое шоу «Секретики». В студию ее проекта приходят гости, которые раскрывают секрет, а три участника пытаются его угадать, чтобы получить приз. В новом выпуске одной из героинь стала подруга и коллега Екатерины Варнавы Мария Кравченко. Пытались угадать, что она сделала Алексей Жидковский, Катя Айова и блогер Аня Покров. Ближе всех к правде оказался Жидковский. О решил, что девушки переспали с одним и тем же парнем. Но секрет оказался пикантнее.

«На самом деле секрет звучит так. Мария Кравченко спала с парнем своей подруги. Но если говорить о заголовке, то Мария Кравченко спала с парнем Екатерины Варнавы», – сказала ведущая.

Участники возмутились, так как эту версию они озвучивали.

«На тот момент он был бывший парень Варнавы. Это был не Хрусталев! Это важно», – произнесла Кравченко.

«Перестань, я же жила с ним какое-то время. Но только жила», – пошутила Варнава. «Он давно уже был ее бывшим парнем. Мы дружили. Он прекрасный человек», – произнесла Мария.

Она отметила, что теперь у этого парня есть жена и трое детей. По ее словам это не медийный человек.

«У меня медийных было не так много Хрусталев и ...овно», – заявила Екатерина Варнава.