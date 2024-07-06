Сысоева отреагировала на «слитую» Боней переписку с ней: «Человек в приоритет ставит свое эго и низкий хайп»

На шоу «Выжить в Дубае» оказалось две пары. Надежда Сысоева не знала, что на проект попал и ее бойфренд Саша Стоун. Но участие в шоу разрушило их отношения. Они расстались вскоре после выхода в эфир первой серии. реалити Более того, Надежда Сысоева пережила смерть мамы. А из-за ее конфликта на проекте с Викторией Боней и Анной Седоковой, на нее полилось много хейта.

Сама Надежда Сысоева только накануне вышла на связь. Она назвала Викторию Боню бедной овечкой, а также заявила, что светская львица спекулирует на ее горе. телеведущая записала сообщение, в котором подвергла критике поведение Сысоевой. Она опубликовала их переписку, которая случилась в конце июня. В ней актриса просила ее о разговоре и отметила, что не хочет никаких ссоры и оскорблений, чтобы осталось уважение к ее покойной маме.

Надежда Сысоева не сдержалась и отреагировала на слова Виктории Бони снова.

«Вижу, что «бригада» Вики не успокаивается во главе с самой Викой. Я попросила ее в личной переписке не поливать меня грязью. Она в ответ выложила нашу переписку и мою личную информацию про маму, которую я нигде не освещала. Все. Спасибо. На этом мне стало все понятно. Что человек в приоритет ставит свое эго и низкий хайп. Это не о человечном. Урок», – высказалась звезда.

Она напомнила, что Виктория обсуждала ее внешность, публиковала мемы, сравнивая ее с лошадью. Актриса отметила, что это был буллинг. Она заявила, что светская львица в соцсетях обсуждала ее вздувшиеся вены от злости на шоу.

«Да у нас там от душности Вики не только вены, но и мозги кипели. Поступок жестко осуждаю, но я не обижаюсь», – добавила Сысоева.