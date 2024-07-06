Дочка Веры Глаголевой Анастасия Шубская запечатлелась со своими сестрами на празднике

Анастасия Шубская провела время  родными. Фото: соцсети Анастасии Шубской

Младшая дочка Веры Глаголевой не смогла пропустить день рождения сестры.

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Она уже давно состоит в браке с Александром Овечкиным. Они живут в США, где тренируется команда хоккеиста. У пары растут сыновья: Сергей и Илья. Шубская и Овечкин часто привозят наследников в Россию. Недавно состоялся день рождения Марии Нахапетовой, старшей сестры Настасьи Шубской.

Вся семья решила собраться вместе по такому случаю. В соцсети Шубская выложила кадры с вечеринки. Она запечатлелась с именинницей и старшей сестрой Анной Нахапетовой. 

Анастасия Шубская облачилась в мини-платье из денима, а Анна Нахапетова была в нежно-розовом брючном костюме.Именинница красовалась в блузке белого цвета и мерцающей мини-юбке. 

Анастасия Шубская с сестрами. Фото: соцсети Анастасии Шубская

«Фотографии с дня рождения нашей Машули», – написала Анастасия.

Примечательно, что на празднике был последний муж Веры Глаголевой Кирилл Шубский. У него хорошие отношения с падчерицами. Он запечатлелся со своей дочкой. Поклонники отметили, что она очень похожа на папу. 

Напомним, что Вера Глаголева умерла после борьбы с раком летом 2017 года. 

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Анастасия Шубская с папой. Фото: соцсети Веры Глаголевой

Читайте также:

Читайте также