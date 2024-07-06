Дочка Веры Глаголевой Анастасия Шубская запечатлелась со своими сестрами на празднике

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Она уже давно состоит в браке с Александром Овечкиным. Они живут в США, где тренируется команда хоккеиста. У пары растут сыновья: Сергей и Илья. Шубская и Овечкин часто привозят наследников в Россию. Недавно состоялся день рождения Марии Нахапетовой, старшей сестры Настасьи Шубской.
Вся семья решила собраться вместе по такому случаю. В соцсети Шубская выложила кадры с вечеринки. Она запечатлелась с именинницей и старшей сестрой Анной Нахапетовой.
Анастасия Шубская облачилась в мини-платье из денима, а Анна Нахапетова была в нежно-розовом брючном костюме.Именинница красовалась в блузке белого цвета и мерцающей мини-юбке.
Анастасия Шубская с сестрами. Фото: соцсети Анастасии Шубская
«Фотографии с дня рождения нашей Машули», – написала Анастасия.
Примечательно, что на празднике был последний муж Веры Глаголевой Кирилл Шубский. У него хорошие отношения с падчерицами. Он запечатлелся со своей дочкой. Поклонники отметили, что она очень похожа на папу.
Напомним, что Вера Глаголева умерла после борьбы с раком летом 2017 года.
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Анастасия Шубская с папой. Фото: соцсети Веры Глаголевой
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