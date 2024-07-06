Дочка Веры Глаголевой Анастасия Шубская запечатлелась со своими сестрами на празднике

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Она уже давно состоит в браке с Александром Овечкиным. Они живут в США, где тренируется команда хоккеиста. У пары растут сыновья: Сергей и Илья. Шубская и Овечкин часто привозят наследников в Россию. Недавно состоялся день рождения Марии Нахапетовой, старшей сестры Настасьи Шубской.

Вся семья решила собраться вместе по такому случаю. В соцсети Шубская выложила кадры с вечеринки. Она запечатлелась с именинницей и старшей сестрой Анной Нахапетовой.

Анастасия Шубская облачилась в мини-платье из денима, а Анна Нахапетова была в нежно-розовом брючном костюме.Именинница красовалась в блузке белого цвета и мерцающей мини-юбке.