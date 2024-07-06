Боня ответила Сысоевой, которая назвала ее бедной овечкой: «Саша Стоун разрушил твое представление о мире»

Конфликт Нади Сысоевой и Вики Бони после шоу «Выжить в Дубае» продолжается уже в настоящей жизни. Сначала жительница Монако была поражена тому, как актриса вела себя на проекте. Потом она отмечала, что Саша Стоун, с которым Сысоева состояла в отношениях на шоу, плохо себя ведет со своей возлюбленной. Звезда не удивилась, что они расстались. Но накануне Надежда вышла на связь и едко высказалась в адрес светской львицы.

Ей не понравилось, что Вика Боня всем рассказала, что она переживает смерть мамы. Также Надя Сысоева посчитала неправильным, что телеведущая комментировала ее личную жизнь.

По словам Сысоевой, на шоу она стала антигероем, выбрав эту роль намеренно. А вот Боня, по ее мнению, решила стать бедной овечкой, чтобы ее жалели зрители.

«Надя, сходи к психологу, Саша Стоун разрушил твое представление о мире», – заявила Виктория Боня в соцсети.

Она рассказала, что во время проекта у актрисы были конфликты с бойфрендом, но только участники об этом знали, так как Сысоева все от камер скрывала. Боня подчеркнула, что поддерживала ее.

«Мы тебя гладили по голове, а сейчас ты называешь кого-то бедненькой овечкой. Бедненькой овечкой была лишь ты, Надь, и являешься ею сейчас», – отметила звезда.

Теперь Вика считает, что Надя показала свое истинное лицо. Она уверена, что Стоун тут ни при чем. Телеведущая опубликовала скрин переписки с ней, где говорит, что не хочет ничего говорить публично из-за того, что Сысоева переживает смерть мамы.

«К сожалению, вместо того, чтобы показать свою красоту и человечность, ты показала все то, что сейчас ты продолжаешь показывать. И люди не глупые. Они это видят, и я не оскорбила тебя ни одним словом, по сию секунду, по сей день не назвала тебя ни акулой, ни овечкой. Да, наверное, как бы произнесла сейчас, что, наверное, эту роль играла ты, но Надь, не оскорбив тебя нигде, написав в личном сообщении, тебе, что, Надь, мы с тобой еще, может быть, когда-нибудь встретимся, а такие Саши приходят и уходят, и в жизни, как говорится, все проходит. Поэтому извиняюсь, девчонки и мальчишки, что я в своем Telegram-канале устроила такую неразбериху. Но вот именно несправедливость и именно ложь меня вынуждают сказать правду, поэтому я первой атаковать не буду, но себя в обиду не дам никогда, потому что я не овечка, и я не жертва», – заявила Боня.