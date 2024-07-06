Костенко оправдалась за поддержку Решетовой в ссоре с Алсу: «А почему люди не могут знать правду?»

Анастасия Решетова уже давно рассталась с Тимати. Она растит от него сына Ратмира. Примечательно, что о личной жизни теперь модель говорит редко. Но ее заподозрили в романе с мужем певицы Алсу Яном Абрамовым. В мае супруги подали на развод. А потом артистка косвенно подтвердила, что именно Решетова разрушила их семью. При этом ранее модель увела Тимати у Алены Шишковой, которая на тот момент была беременна. Поклонники не перестают утверждать, что она настоящая разлучница.

Пост Решетовой лайкнула Анастасия Костенко. Она тоже участница конкурсов красоты и в свое время закрутила роман с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спустя годы Ольга Бузова заявила, что футболист изменял ей с Костенко.

Теперь Анастасия решила объяснить, почему поддержала Решетову.

«Я не комментирую чужую личную жизнь. Это не мое дело, мне это неинтересно», – заявила она.

«На собственной шкуре ощутила, как можно создать как позитивный, так и негативный образ человека с помощью всех возможных инструментах пиара. Знаю, как тяжело, когда тебе советуют быть выше и не реагировать на то, что пишут, но иногда думаешь: «А почему люди не имеют право знать правду?» Потом одергиваешь себя и понимаешь, что образованные и воспитанные люди формируют мнение о человеке, исходя из общения с ним. Им нет дела до таких опусов», — пояснила модель.

Напомним, что Алсу не только заявила, что Решетова врет о том, что не смотрит на женатых мужчин. Она публично назвала ее девушкой с низкой социальной отвественности. А в недавнем интервью артистка рассказала, что многое терпела в браке.