Отар Кушанашвили сделал заявление из больницы: «Я должен терпеть, терпеть и терпеть»

Журналист Отар Кушанашвили находится в больнице несколько недель. Он попал туда с диагнозом «непроходимость кишечника». Его сразу прооперировали. Во время вмешательства у Отара Кушанашвили обнаружили злокачественную опухоль. Позже журналист признался, что запустил болезнь. Врачи начали его готовить к новым операциям. Он не падает духом и записывает послания поклонникам.

На этот раз Отар Кущанашвили записал видеобращение. Он предстал в палате, с капельницами. Журналист отметил, что в 6 утра уже проснулся и его день начался с капельниц. Он отметил, что теперь даже не думает об алкоголе.

«С воодушевлением думаю о воде и том, что, возможно, если выполню все предписания, мне дадут закрыться дома в катакомбах, где я окончательно скроюсь от публики, пока не приведу себя в порядок окончательно. Я должен терпеть, терпеть и терпеть», – сказал Кушанашвили.

Потом он также смотрел Евро-2024. Телеведущий наблюдает за футбольными матчами. Его расстроил тот факт, что Германия проиграла Испании. Но Отар поблагодарил всех, что сейчас в трудное время его поддерживает. Он рассказал, что пока его не будут выписывать.

«Во избежание кривотолков сообщаю, что после серьезного разговора с красногорскими эскулапами, работу которых я очень ценю, курс лечения продлен на неделю. Будем разбираться до самого конца. Отар будет улыбаться!» – поделился журналист.