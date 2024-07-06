Яровицина высмеяла брак Харламова с Ковальчук: «Он еще не женился, а уже копит на третий развод»

Гарик Харламов недавно снова женился. Он узаконил свои отношения с актрисой Катериной Ковальчук. Пара не стала устраивать пышного праздника, они даже не купили свадебные наряды, придя в ЗАГС в повседневных образах. А медовый месяц влюбленные провели в Сочи. При этом всего 4 года назад Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. Юморист не переставал говорить, что многое потерял при разделе имущества, включая половину дома. На этот раз он стал героем передачи «Большая прожарка», где его друзья и коллеги высмеивали разные моменты из его жизни.

Так комик Игорь Джабраилов решил для него составить брачный контракт. Он посмеялся над тем, насколько юморист ленивый и постоянно лежит на диване.

«Супруга Гарика должна: не тянуть одеяло на себя, в противном случае никто ответственности за запах не несет; любить и уважать Сергея Николаевича, Раису Васильевну, а также все остальные пролежни Гарика; иногда протирать под кепкой», – сказал Игорь.

Потом бывшая жена Джабраилова Надя также высказалась о личной жизни Харламова. Она напомнила, что Ковальчук его моложе, а также, что они познакомились на съемках сериала. Комикесса считает, что Гарик такой ленивый, что даже девушку не стал искать за пределами своей работы. Она добавила, что у Катерины есть выгода, так как она сразу получила роль в сериале «Слепая», когда стало известно о ее помолвке с юмористом.

Зоя Яровицина затронула болезненную тему. Она напомнила, что прошлые отношения Харламова закончились со скандалом. Тогда Асмус с ним делила имущество.

«Он еще не женился, а уже копит на третий развод. Недавно Гарик сделал предложение Кате Ковальчук, я уверена, это только для того, чтобы еще раз поесть каравай», — сказала Яровицина.

Еще один удар нанес Филипп Воронин. Он заговорил про первую жену звезды Юлию, с которой гарик был три года. Юморист подчеркнул, что ему жалко ее, так как она получила после развода гораздо меньше, чем Асмус.