Карен Шахназаров не одобрил идею переснять советские фильмы: «Всегда получается хуже»

Недавно в Союз кинематографистов РФ пришло письмо от департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России. Они предложили экранизировать исторические произведения и создать фильмы для детей и юношества. Был представлен список советских фильмов, на которые предлагается снять ремейки. В него вошли: «Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Война и мир» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука, а также другие картины.

Также Минпросвещения РФ считает, что стоит экранизировать некоторые произведения русской литературы, которые будут смотреть дети. Среди предложенных книг отмечены: «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Яблочный спас» Евгения Носова, «Голубая стрекоза» Михаила Пришвина и другие произведения.

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров эту идею раскритиковал. Он отметил, что сейчас будет проблематично найти таких же авторов, как Бондарчук, Эйзенштейн и другие великие режиссеры. Карен Шахназаров считает предложение чиновников безрассудным. Он отметил, что это плохой сигнал, когда можно давать только повороты, а не реализовывать новые идеи.

«Вообще любой ремейк считаю бессмысленной затеей. Всегда получается хуже оригинала», – заявил Шахназаров, пишет KP.RU.

Сам он рассказал, что на «Мосфильме» непрерывно идет работа над оцифровкой и реставрацией разных советских фильмов, включая патриотические картины.