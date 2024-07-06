Петр Чернышев исполнил клятвы, данные Анастасии Заворотнюк перед ее смертью

Петр Чернышев является фигуристом и вдовцом Анастасии Заворотнюк. Им было по 36 лет, когда они познакомились. А когда актриса родила дочку Милу, ей было уже 47 лет. Вскоре после родов у Анастасии Заворотнюк обнаружилась агрессивная форма рака. Целых пять лет Чернышев поддерживал жену, ездил в больницу и находился рядом во время лечения. В конце мая 2024 года Анастасия Заворотнюк умерла.

Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище. Прошло 40 дней с момента, как ее не стало. Каждый день Петр Чернышев приезжал на могилу к жене. Несколько раз он приводил туда дочку. Примечательно, что он смог сдержать клятвы, которые давал возлюбленной. 16 лет назад Петр Чернышев пообещал на свадьбе, что «только смерть разлучит их». Так и произошло.

Также фигурист клялся, что дочь Мила будет окружена любовью и заботой. Девочка постоянно находится с отцом, а также с братом Майклом и сестрой Анной.

Петр Чернышев сделал все, чтобы Анастасия Заворотнюк прожила как можно дольше. Благодаря стараниям мужа актриса смогла увидеть, как дочь начала ходить, говорить и даже читать, пишет Teleprogramma.pro.