Орбакайте поднялась на гору с Земцовым и дочкой в Перу: «Мечтали побывать в Мачу-Пикчу»

Кристина Орбакайте уже давно стала известной персоной. Она регулярно выступает на сцене. Однако в этом году певица столкнулась со сложностями. Ее гастроли по Сибири не состоялись. Она уехала в США, где учится ее дочка Клавдия, а в июне артистка посетила Израиль, где дала несколько концертов. Теперь дочка Аллы Пугачевой снова путешествует с семьей. Она приехала в Петру, где решила исполнить свою мечту. Звезда отправилась на гору, где находится город Мачу-Пикчу.

На этот раз Кристина Орбакайте выложила новые фото. Она предстала в черных брюках и цветном пончо. Рядом с ней позировал муж Михаил Земцов и дочка Клавдия, которая только окончила 6 класс. 12-летняя внучка Аллы Пугачевой уже стала выше мамы.