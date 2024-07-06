Сысоева объяснила, почему не отвечала хейтерам: «Это было не уместно по причине большой трагедии в семье»

Надежда Сысоева привлекла к себе внимание после участия в шоу «Выжить в Дубае». Она не скрывает, что для нее проект стал сложным. У нее возникли конфликты с Викторией Боней и Анной Седоковой. Примечательно, что актриса на проект пришла со своим парнем Сашей Стоуном. Она приревновала его к Анне Седоковой. В итоге в Сети ее подвергли критике из-за поведения и эмоциональности. Потом появились слухи, что блогер с ней расстался. Эту информацию подтвердила Боня, заверив, что Стоун стал предъявлять ей претензии.

Несколько дней Сысоева молчала. Она лишь накануне вышла на связь и ответила всем хейтерам, а также своим обидчикам. Актриса рассказала, что у нее произошло горе, поэтому она не комментировала все нападки на нее.

«Я вышла на связь. До этого, скажу вам честно, это было неуместно, по причине большой трагедии в моей семье, вступать в какие-то конфликты, развозить грязь в Интернете. Но ваш хейт и буллинг уже нарушил все границы и хочется поскорее ответить на ваши злобные комментарии и некоторые из вопросов», – сказала звезда.

Она добавила, что переживает сложный период. Сысоева призналась, что у нее умерла мама. А также она подтвердила, что рассталась с Сашей Стоуном. Подробности артистка раскрывать не стала.