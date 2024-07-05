Шишкова пострадала из-за конфликта Алсу и Решетовой: «Шквал претензий по поводу событий, которые касаются не меня»

Бывшая избранница рэпера Тимати, модель Алена Шишкова оказалась косвенно втянутой в разборки певицы Алсу и модели Анастасии Решетовой.

Алена Шишкова отмечала одобрительными смайликами публикации певицы Алсу, касающиеся Анастасии Решетовой. У Шишковой есть свой резон поддерживать наезды на Решетову, ведь та закрутила роман с Тимати в тот момент, когда Алена Шишкова ждала от него дочку.

Группа поддержки Анастасии Решетовой жесты Алены Шишковой расценила как злорадство и остервенело принялась писать комментарии блондинке.

Алена Шишкова, мягко говоря, от такого напора пришла в недоумение.

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«И вдруг шквал претензий по поводу событий, которые касаются не меня. Я кого-то обидела?» — написала Алена Шишкова в соцсети.

Она напомнила, что не имеет ровным счетом никакого отношения к конфликту Алсу и Анастасии Решетовой. Старается сохранять позитив и любит тех, кого считает своими близкими людьми.