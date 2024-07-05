18-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба: «Я не «новая интрижка Григория Лепса»

После того, как стало известно о матримониальных планах почти 62-летнего Григория Лепса по отношению к юной избраннице Авроре Киба., девушку в соцсети атаковали.

18-летней диве, которой сделал предложение руки и сердца сам Григорий Лепс, пишут недоброжелатели и преданные фанатки музыканта. Первым нужно просто выпустить свой пар, вторые же, вероятно, сгорают от ревности.

И тем, и другим Аврора Киба ответила довольно резко. Девушка дала понять, что у нее все в порядке с самооценкой. Более того, в наличии, апломб и высокомерие. Аврора Киба сообщила, что гордится тем, что получила предложение руки и сердца от мэтра российской поп-сцены.

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Юная дива написала в соцсети обширный пост, которым поставила на место и заодно унизила всех преданных фанаток своего жениха.