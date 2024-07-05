Максим Дунаевский — о детях от разных жен: «Я совершенно никого не напрягаю: звоните старенькому папе…»

Композитор Максим Дунаевский сейчас женат в восьмой раз. От прошлых браков у него есть трое родных детей. Еще одного ребенка, девочку, дочку одной из свои жен, Максим Дунаевский воспитывал с четырех лет и считает своей родной. Она, кстати, взяла фамилию своего отчима и под ней служит в Малом театре.

Двое детей Максима Дунаевского живут в Европе: дочь — во Франции, сын от актрисы Натальи Андрейченко — в Швейцарии, дочь Полина — студентка, учится в Москве, будущая пиарщица.

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Максим Дунаевский рассказал, что всем его детям передались творческие гены, и дал понять, что гордится наследниками, знает об их успехах. При этом Максим Дунаевский сделал акцент на том, что не навязывает наследникм свое общество и не требует от них повышенного внимания к своей персоне.

«Я совершенно никого не напрягаю: звоните старенькому папе… Нет, у них своя жизнь: когда нужно — они звонят», — рассказал Максим Дунаевский.

Дунаевский добавил, что, когда дети звонят, он с удовольствием с ними общается. И помогает, если они попросят его об этом.