Известные музыканты собрали деньги на лечение больного раком Отара Кушанашвили

Известного журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили перевели в онкологическую клинику имени Блохина в Москве. Ход лечения Отара Кушанашвили от рака будет контролировать лично главный онколог Минздрава России.

С тех пор, как Отар Кушанашвили попал в клинику и перенес несколько операций, ему и его семье помогают звездные друзья. Деньги на лечение и другие потребности Отару Кушанашвили передали музыканты Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николай Басков, продюсер Табриз Шахиди.

Племянница Отара Кушанашвили Луиза поблагодарила именитых друзей своего дяди за поддержку.

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Напомним, накануне Отар Кушанашвили вышел на связь из клиники и рассказал, что у него подтвердился рак, причем далеко не в ранее стадии. Отар Кушанашвили дал понять, что настроен на решительную борьбу с тяжелым заболеванием.

По материалам телеграм-канала SHOT