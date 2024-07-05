Врачи запретили Сергею Мазаеву выходить на сцену

Сергей Мазаев. Фото: Global Look Press

Ближайшие выступления коллектива «Моральный кодекс» перенесены. Сергей Мазаев остается под наблюдением врачей.

Как сообщается. известный вокалист, фронтмен группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев сейчас восстанавливается после приступа панкреотита.

Концерты коллектива, которые должны были пройти с 5 по 8 июля, отменены, точнее, перенесены на пока открытые даты. Врачи запретили 64-летнему Сергею Мазаеву выходить на сцену до его полного восстановления.

Сейчас Сергей Мазаев остается под пристальным наблюдением медиков, которые заявили, что пока и речи не может быть о возвращении артиста на сцену.

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Напомним, накануне бригада «скорой помощи» прибыла в отель Светлогорска по вызову, поступившему от окружения Сергея Мазаева. Певца экстренно доставили в больницу, он задыхался. Врачи установили, что причиной плохого самочувствия Сергея Мазаева стало острое воспаление поджелудочной железы.

По материалам телеграм-канала Mash

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