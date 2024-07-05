Врачи запретили Сергею Мазаеву выходить на сцену

Как сообщается. известный вокалист, фронтмен группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев сейчас восстанавливается после приступа панкреотита.

Концерты коллектива, которые должны были пройти с 5 по 8 июля, отменены, точнее, перенесены на пока открытые даты. Врачи запретили 64-летнему Сергею Мазаеву выходить на сцену до его полного восстановления.

Сейчас Сергей Мазаев остается под пристальным наблюдением медиков, которые заявили, что пока и речи не может быть о возвращении артиста на сцену.

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Напомним, накануне бригада «скорой помощи» прибыла в отель Светлогорска по вызову, поступившему от окружения Сергея Мазаева. Певца экстренно доставили в больницу, он задыхался. Врачи установили, что причиной плохого самочувствия Сергея Мазаева стало острое воспаление поджелудочной железы.

По материалам телеграм-канала Mash