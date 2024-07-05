Максим Дунаевский — о знакомстве с женой: «На кафедре появилась очень красивая длинноногая молодая женщина»

79-летний известный композитор Максим Дунаевский женат в восьмой раз. Его избранницей стала музыковед Алла Новоселова, которая моложе Максима Дунаевского на восемь лет.

Рассказывая о том, где он встретил Аллу, Максим Дунаевский как бы в шутку отмечает, что это произошло не в троллейбусе.

Свою последнюю супругу Максим Дунаевский встретил на кафедре истории музыки, которую возглавлял в Московском институте культуры.

«На кафедре появилась очень красивая длинноногая молодая женщина. Я сразу обратил на нее внимание. Она мило улыбалась. И она стала моей женой — это было 8 лет назад», — поделился Максим Дунаевский.

Он сделал акцент на том, что это произошло не в один момент. Знакомство с Аллой было постепенным и в итоге переросло в создание брака.

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Максим Дунаевский добавил, что дружит со всеми своими женами и поддерживает их материально, если это требуется. С бывшими супругами маэстро дружит и его нынешняя жена Алла Новоселова.