Троллинг Решетовой: в Сети появилось видео Алсу, танцующей с подругой под песню Газманова «Путана»

На самом же деле, видео было взято из соцсетей Жанны Мартиросян. Им она поздравляла певицу Алсу с днем рождения. Кадры были сделаны в салоне авто, но танцевали подруги под хит зарубежного исполнителя, а не Олега Газманова.

Напомним, певица Алсу уже неоднократно успела высказаться в адрес Анастасии Решетовой, прямо назвав модель девушкой с низкой социальной ответственностью.