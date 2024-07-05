Троллинг Решетовой: в Сети появилось видео Алсу, танцующей с подругой под песню Газманова «Путана»

По телеграм-каналам вирусится видео с участием певицы Алсу и ее подруги, жены шоумена Гарика Мартиросяна Жанны Мартиросян.
В кадре Алсу и Жанна танцуют прямо в салоне автомобиля под хит Олега Газманова «Путана». Тем, кто в курсе последних событий, ничего объяснять не нужно. Выглядит это как троллинг модели Анастасии Решетовой, которую считают разлучницей, оказывавшей услуги мужу певицы Алсу Яну Абрамову.
«Если бы Алсу троллила с помощью песен», — так подписано видео, появившиеся в телеграм-каналах.
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Певица Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети Жанны Мартиросян
На самом же деле, видео было взято из соцсетей Жанны Мартиросян. Им она поздравляла певицу Алсу с днем рождения. Кадры были сделаны в салоне авто, но танцевали подруги под хит зарубежного исполнителя, а не Олега Газманова.
Напомним, певица Алсу уже неоднократно успела высказаться в адрес Анастасии Решетовой, прямо назвав модель девушкой с низкой социальной ответственностью.
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