Троллинг Решетовой: в Сети появилось видео Алсу, танцующей с подругой под песню Газманова «Путана»

Певица Алсу Абрамова. Фото: Global Look Press

Обсуждение громкого развода певицы Алсу породило мемы в Сети.

По телеграм-каналам вирусится видео с участием певицы Алсу и ее подруги, жены шоумена Гарика Мартиросяна Жанны Мартиросян.

В кадре Алсу и Жанна танцуют прямо в салоне автомобиля под хит Олега Газманова «Путана». Тем, кто в курсе последних событий, ничего объяснять не нужно. Выглядит это как троллинг модели Анастасии Решетовой, которую считают разлучницей, оказывавшей услуги мужу певицы Алсу Яну Абрамову.

«Если бы Алсу троллила с помощью песен», — так подписано видео, появившиеся в телеграм-каналах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Певица Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети Жанны Мартиросян

На самом же деле, видео было взято из соцсетей Жанны Мартиросян. Им она поздравляла певицу Алсу с днем рождения. Кадры были сделаны в салоне авто, но танцевали подруги под хит зарубежного исполнителя, а не Олега Газманова.

Напомним, певица Алсу уже неоднократно успела высказаться в адрес Анастасии Решетовой, прямо назвав модель девушкой с низкой социальной ответственностью.

Читайте также:

Читайте также