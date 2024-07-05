Кирилл Жандаров — о работе в театре Романа Виктюка: «Зарплата была в долларах»

Актер Кирилл Жандаров, которого массовый зритель узнал и полюбил после роли в сериале «Доярка из Хацапетовки», в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о периоде работы в театре Романа Виктюка.

Это период в жизни Кирилл Жандаров назвал прекрасным. Он дал понять, что с благодарностью вспоминает то время, когда он вместе со своей возлюбленной приехал в Москву из Санкт-Петербурга, и они вдвоем получили приглашение от Романа Виктюка.

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«Мне казалось, что я счастливейший человек, поскольку зарплата была в долларах. Мы объездили всю Европу, Россию», — поделился Кирилл Жандаров.

Он добавил, что считает Романа Виктюка своим педагогом, который очень много дал ему и впустил в театральный мир.