Марат Башаров назвал причину, по которой его возлюбленная ушла из театра: «Поползновения со стороны режиссеров»

49-летний актер Марат Башаров встречается с молодой актрисой Асей Борисовой. Он уже успел представить избранницу своим детям, те одобрили выбор звездного отца.

Между тем, Марат Башаров признался, что его возлюбленная поплатилась карьерой из-за того, что отказалась вступать в интимные отношения с режиссерами Театра на Малой Ордынке. Ася Борисова предпочла уволиться.

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«Ася мне все рассказала и сказала, что не дала. Что были поползновения со стороны режиссеров, и она не дала, в связи с чем покинула этот театр», — поделился Марат Башаров.

Марат Башаров заявил, что готов жениться на Асе Борисовой. Свадьба, как пообещал актер, состоится в день его 50-летия. Юбилей у Башарова в августе этого года, то есть, торжество, как говорится, не за горами.

Напомним, за плечами Марата Башарова три брака — два официальных и один гражданский. В анамнезе Башарова и рукоприкладство. Своих жен Марат Башаров поколачивал, за тем просил у них прощения.

По материалам Rutube-шоу «Злые языки»