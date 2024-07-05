Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна прилетела в Дубай к дочери Тате

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Тристановна намекнула, что в эти дни находится в гостях у дочери Таты Блюменкранц, которая перебралась жить в Дубай.

По крайней мере, недавние публикации в Сети Марина Тристановна сопроводила соответствующими хештегами и геотегами. Правда, телебабушка по какой-то причине размещает в Сети снимки, которые были сделаны во время отдыха в Таиланде.