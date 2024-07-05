Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна прилетела в Дубай к дочери Тате

Телебабушка Марина Тристановна. Фото: соцсети Марины Тристановны

Марина Тристановна в Дубае скучает по Таиланду.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Тристановна намекнула, что в эти дни находится в гостях у дочери Таты Блюменкранц, которая перебралась жить в Дубай.

По крайней мере, недавние публикации в Сети Марина Тристановна сопроводила соответствующими хештегами и геотегами. Правда, телебабушка по какой-то причине размещает в Сети снимки, которые были сделаны во время отдыха в Таиланде.

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Марина Тристановна в Таиланде. Фото: соцсети Марины Тристановны

«Водичка не теплая, а горячая», — поделилась Марина Тристановна под снимком.

«Скучаю по островам Пхи-Пхи», — добавила она под другим фото.

Подписчицы восхитились тем, как выглядит экс-участница «Дома-2», 54-летняя Марина Тристановна.

«Марина, похудела, выглядит супер», — восхитилась zakelena2011.

«Так это же фото от февраля 2020 с Таиланда», — разоблачила groves_msk.

«Блииин, ну какая», — сделала комплимент salima_0434.

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