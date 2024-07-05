Дочь Юлии Началовой окончила школу с «золотой» медалью: «ЕГЭ по литературе — 100 баллов! Русский язык — 97»

Дочь ныне певицы Юлии Началовой Вера Алдонина в этом году окончила школу. Вера училась превосходно и получила за свои старания «золотую» медаль.

Вера Алдонина поделилась снимком в микроблоге, на котором запечатлена с заслуженной наградой за отличную учебу. Она также рассказала, что сдала ЕГЭ на высокие баллы. Так, за экзаменационную работу литературе Вера получила сто баллов, по русскому языку — всего на три балла меньше.

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«Тот момент, когда можно похвалить себя. ЕГЭ по литературе — 100 баллов! Русский язык — 97», — написала Вера Алдонина в микроблоге.

Подписчики тут же принялись поздравлять Веру Алдонину с блестящим завершением учебы в школе. Они выразили уверенность в том, что мама гордилась бы такой дочкой, умницей и красавицей.

Напомним, ранее Вера Алдонина рассказывала, что намерена поступать в театральный вуз. Она мечтает стать актрисой.