Шахназаров назвал причину увольнения Хаматовой из театра в Риге: «Не слишком довольны высокими гонорарами Чулпан»

Журналист и критик Михаил Шахназаров озвучил причину скоропалительного увольнения актрисы Чулпан Хаматовой из театра в Риге.

Во-первых, он поставил под сомнение талант Чулпан Хаматовой, назвав ее посредственной актрисой, которая к тому же, плохо знает язык страны, в которую переехала из России.

Во-вторых, Шахназаров объявил гонорар Чулпан Хаматовой в театре. По некоторым данным, он составлял 800 евро, а эта сумма для Латвии считается значительной. Это привело к недовольству коллег Чулпан Хаматовой.

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«Другие актеры к тому же были не слишком довольны высокими гонорарами Чулпан», — заявил Михаил Шахназаров.

По материалам YouTube-проекта «Полный абзац»