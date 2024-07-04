Стас Пьеха признался, что тяжело расстался с Никой Здорик: «С актрисами не общаюсь больше»

Стас Пьеха в новом интервью Лауре Джугелие рассказал, что с 19 лет почти никогда не был один. Он отметил, что был в отношениях и 4 года, и 7 лет. У него есть сын Петр от модели Наталии Горчаковой, с которой развелся в 2015 году. Он заверил, что просто не был готов к семье. Артист сожалеет, что все так получилось. А полтора года назад он расстался с актрисой Никой Здорик, которая была на 20 лет его моложе. Он заявил, что это не первый его роман с актрисой, но расставание было очень тяжелым.

«Последние отношения с начинающей молодой актрисой. Мы их освещали. Она снялась в «Гардемаринах» продолжении. Тяжело!» — пояснил Стас.

Он добавил, что актерская профессия очень сложная. Певец понял, что ему сложно рядом с такими людьми, так как у них сложная психика.

«Это люди с очень расшатанной психикой. Для отношений в моем случае, я чувствителен к этому, не подходят актрисы. У меня еще были актрисы. Это не мое», — высказался артист.

После этого Лаура спросила, остался ли он с кем-то в плохих отношениях. Оказалось, что с Никой певец больше общаться даже не будет.

«Только с актрисами не общаюсь больше. Сложная профессия актер. Для меня сложная для восприятия. Мы тяжело разошлись. С моей стороны с категорическим желанием больше никогда не встречаться. Произошло выгорание и психики, и физики полностью. Как будто я умирал об этих людей. Конкретно подыхал, потом восстанавливал весь организм», — сказал Пьеха на YouTube-канале FAMETIME TV.