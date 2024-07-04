Папа Жанны Фриске заявил, что мать Дмитрия Шепелева навсегда запретила ему общаться с внуком

Недавно на премии Муз-ТВ почтили память Жанны Фриске. Ее сестра Наталья вышла на сцену с группой «Блестящие». Более того, с помощью нейросети «оживили» саму Жанну. Примечательно, что на премии появился и папа певицы Владимир Копылов. Он забрал награду, которую присудили Фриске как легенде.

Теперь отец артистки рассказал, что не перестает переживать, что уже 8 лет не видел внука Платона. Мальчика забрал Дмитрий Шепелев, который был в отношениях с Жанной. Недавно мальчику исполнилось 11 лет. Он интересуется музыкой и баскетболом.

Оказалось, что родителям звезды сразу после смерти Фриске заявили, что внука им не будут показывать.

«У этих людей нет ничего святого, никакой человечности. Когда Жанна умерла, мама Дмитрия Шепелева шепотом сказала на улице: «Ребенка в этой жизни они больше никогда не увидят», — поделился Владимир с KP.RU.

Теперь он находит отраду в своей внучке Луне. Напомним, что сестра Фриске Наталья стала мамой в 2022 году. Девочка быстро растет и любит танцевать под песни своей тети.