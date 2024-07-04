Возлюбленная Аршавина удалила все фото с футболистом и спрятала округлившийся живот

Андрей Аршавин уже давно не играет в футбол. Он стал тренером. После расставания с Юлией Барановской, которая родила от него троих детей, спортсмен также пытался строить отношения Алисой Казьминой. Они сыграли свадьбу и воспитывали дочку. Но потом футболист и с ней развелся.

В последние годы Андрей не афиширует личную жизнь. Но в мае его заметили в компании длинноногой блондинкой. Они запечатлелись в обнимку на поле «Газпром Арены» сразу после победы сине-бело-голубых на Чемпионате России.

Потом Аршавин уехал с избранницей отдыхать в Сочи. Они остановились в роскошном отеле. Оказалось, что его возлюбленную зовут Анна Петрушина. Она живет в Санкт-Петербурге и работала руководителем отдела маркетинга в футбольном клубе «Зенит».

С Андреем она знакома несколько лет. Футболист с ней флиртовал в соцсети, оставляя комментарии под ее постами. А когда она с ним в мае отдохнула в Сочи, то ее заподозрили в беременности. На фото можно было увидеть округлившийся живот.

Но теперь Анна почистила соцсети. Она удалила все совместные фото с Аршавиным. А также блондинка не оставила кадров, на которых можно было бы увидеть у нее выпирающий живот. Поклонники подозревают, что пара распалась.